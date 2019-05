Jahreshauptversammlung der Steppacher Schützen

In der letzten Rundenwettkampfsaison konnten sich die beiden Mannschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage in der Gauoberliga erfolgreich behaupten. Die erste Mannschaft belegte den zweiten Platz, die zweite Mannschaft den dritten Platz. Bei der letzten Stadtmeisterschaft stellten die Steppacher Schützen fünf Stadtmeister. Bei der Gaumeisterschaft qualifizierte sich Angelika Baumann als Gaumeisterin für die schwäbische und die bayerische Meisterschaft. Bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft gewannen Uschi Heuchler einen zweiten Platz und Claudia Wanner einen dritten Platz.Mit derzeit elf Jugendlichen haben die Steppacher Schützen die derzeit höchste Neuanmeldungsrate im Gau Augsburg zu verzeichnen. Die Jugend war auch bereits beim Schmuttertalpokal mit einem dritten Platz und beim Zechpokal mit einem zweiten Platz erfolgreich. Beim Guschu-Schießen in München sind wieder drei Jugendliche aus Steppach dabei. Die Mitglieder der Abteilung freuen sich sehr darüber, dass so viele junge Schützen für den Schießsport begeistert werden konnten.Bei den Wahlen wurden Christian Ottlik als 1. Schützenmeister, Andrea Seibold als Schriftführerin, Gerhard Heuchler als Waffenwart, Uschi Heuchler als Veranstaltungsleiterin und Dieter Kröner als 2. Sportleiter in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Team kam Sebastian Wanner als 2. Jugendleiter.Viele Mitglieder engagieren sich schon lange erfolgreich für die Abteilung Deshalb wurden Claudia Wanner für 5 Jahre, Dieter Kröner für 10 Jahre, Herta Schuld und Martin Schlosser für 20 Jahre und Andrea Seibold für 25 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft geehrt.Nach einem Ausblick auf die Schießveranstaltungen und gesellige Ausflüge für 2019 fand die Veranstaltung ihren Ausklang.