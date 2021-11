Halbjahresrückblick der Neusässer Handballer

waren Spiel- und Trainingsbetrieb bei den Neusässer Handballern eingestellt. Dann ermöglichten imdie sinkenden Inzidenzzahlen endlich dieund es starteten alle Teams vorerst draußen mit ihren Einheiten. Aus diesem Grund beginnt der Jahresrückblick erst in der zweiten Hälfte von 2021. Der Abteilungsleitung und auch den TrainerInnen war nicht klar, wie viele ihrer Teammitglieder nach dieser langen Pause zurückkehren würden und deshalb freuen wir uns umso mehr darüber, dass wir auch nach dieser schweren Zeit wiedermelden konnten.. Alle Jugendteams (wD, mD, wC, mC, wB, mB) treten genau wie unsere Damen und die erste Herrenmannschaft in deran, Herren II in der Bezirksklasse. Vor allem dieerwischte einen tollen Start und steht aktuell an der. Zwar werden bei unseren Kleinsten, den Minis und der E-Jugend, noch keine Punkte gewertet, trotzdem ist man auch hier Feuer und Flamme für den Handballsport. Außerdem sind wir stolz, dass wir einige neue TrainerInnen u. a. aus den eigenen Reihen gewinnen konnten.Trotz einiger Schwierigkeiten freuen sich alle über den geglückten Saisonstart und somit ein Stück wiedergewonnene Normalität, auch wenn aktuell fraglich ist, wie lange das noch so bleibt.sind bei unseren Heimspieltagen unter Einhaltung des Hygienekonzepts (siehe Homepage)– deshalb freuen wir uns, Euch in der Halle begrüßen zu dürfen!Dierund um die Handball-Abteilung findet ihr auf unsereroder auf– abonniert uns gerne, um nichts zu verpassen!

Vierteljahrhundert Damen-Trainer: Goldene Ehrenplakette für Gunter Becher

25 Jahre ist es nun her, dass esaus beruflichen Gründen von Rostock nach Neusäß zog. Ein Glücksfall für den TSV, dennist er nunund aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wurde Becher am 30. Juni auf derder Stadt Neusäß mit derausgezeichnet. In feierlichem Rahmen ehrte Bürgermeister Richard Greiner ihn und sieben andere Sportfunktionäre sowie SportlerInnen in der Neusässer Stadthalle für ihr unermüdliches Engagement und die erbrachten Leistungen.und hofft, dass er mit seinem riesigen Erfahrungsschatz aus über 50 Jahren Handballer-Leben dem Damen-Team noch lange als Trainer zur Verfügung steht.Leider waren im vergangenen Jahr viele unserer sonstigen Aktivitäten neben dem Handballfeld nicht möglich. Die Hüttenfahrten nach Wiederhofen, Weihnachtsfeiern, Mannschaftsausflüge und Feierlichkeiten wie das Neusässer Stadtfest mussten ausfallen. Wir hoffen, dass im kommenden Jahr wieder mehr Gemeinschaft möglich ist.