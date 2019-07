Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Johann und Adrian vom TSZA erfolgreich bei der DanceComp in Wuppertal



Am 06.07.19 starteten Johanna und Adrian Gutschon vom Tanzsport-Zentrum Augsburg in der historischen Stadthalle in Wuppertal, bei der alljährlich stattfindenden DanceComp einem internationalen Tanzturnier.Das wunderschöne, Märchenschloss anmutende Ambiente der historischen Stadthalle beflügelt sicherlich jeden Tänzer, und so gelang es auch Johanna und Adrian sich gegen die deutschlandweit angereiste Konkurrenz ganz klar durchzusetzen und einen souveränen Sieg, mit allen vier gewonnen Tänzen mit nach Hause zu bringen.Wir gratulieren den beiden herzlich.