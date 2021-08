Herzlichen Glückwunsch zum Sieg an unseren Torwart der Ersten Mannschaft, Gianni, zum Sieg! Ebenso herzliche Glückwünsche an den Zweitplatzierten Florian „Flogge“ Christl (Torwart A-Junioren) und den Drittplazierten Stefan „Neun“ Sieber (Co-Trainer Erste Mannschaft).Die Einnahmen (5 € je Teilnehmer) wurden unter den 3 Erstplatzierten (90€-60€-30€) und einer Spende an den Bunten Kreis (125 €) aufgeteilt.