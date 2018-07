G-Jugend-Kicker des TSV Neusäß besuchen die Freiwillige Feuerwehr Hammel

Die Erkundungstour fiel ganz nach dem Geschmack der Mini-Kicker aus. Erst wurden sie durch das Feuerwehrhaus samt Geräten und Einsatzuniformen geführt, dann folgte die Inspektion eines Feuerwehrfahrzeugs. Anpacken durften die Kinder natürlich auch: Warnkelle schwingen, Helm aufsetzen und löschen üben. Die kleine Reise in die Welt der Rettungskräfte machte ihr Trainer Stefan Sommer möglich, der gleichzeitig auch Feuerwehrmann in Hammel ist. Beim anschließenden Grillfest bedankten sich die Eltern für das Engagement ihres Trainers mit einem T-Shirt, das ihn besten Coach überhaupt ausweist. Auch Teammanagerin Regina Rauch sowie die weiteren Trainer bekamen Präsente.Wichtige Information: Das letzte Training vor der Sommerpause findet am Freitag den 27.06.18 statt. Die neue Saison startet am 14.09.18 Die Trainingseinheiten sind stets am Sporplatz Am Lohwald, Neusäß statt. Es kann jeder mit uns trainieren, der in den Jahren 2012 und 2013 geboren wurde. Bitte anmelden unter hthaler.tsv.neusaess@gmail.comText: Ercin Özlü Bild Steffanie Budäus