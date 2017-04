Freie Plätze im Schnupperkurs Kinderyoga "Kidding around Yoga" beim TSV Neusäß

Neusäß : Turnhalle bei St. Ägidius, Bgm.Kaifer-Str.6a |

Liebe Eltern,



Die Turnabteilung des TSV Neusäß bietet Ihren Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft ohne Zusatzbeitrag am Schnupperkurs teilzunehmen.



Schnupperkurs Kinderyoga „Kidding around Yoga“



vom 02.05.2017 bis 30.05.2017 (5 Termine)



Termin: Dienstag 15.00 bis 16:00 Uhr



Ort: Ägidius Turnhalle, Bgm.-Kaifer-Str. 8 a



Anmeldung bei Kursleiterin Claudia Weigand



Tel 0821/2191504



PS: 4 Plätze sind noch frei



Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen Sie sich die Webseite:



www.kiddingaroundyoga.com an und sehen Sie selbst,



warum Kidding around Yoga so beliebt ist.