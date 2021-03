Fit und gesund bleiben im Lockdown - Rehasport und Online-Training von Bewegungswille und RehaForFit e.V.

, also medizinisch notwendiger Rehasport, darf wieder in der Halle als Präsenzkurs stattfinden!Vor allem für Menschen mit Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen und die gezielte Bewegung benötigen, um beschwerdefrei durch den Tag zu kommen ist dies ein großer Gewinn. Wir bieten deshalb zweimal pro Woche Präsenzkurse Rehasport an – selbstverständlich unter Einhaltung höchster Hygienestandards.Aber auch für alle anderen die entweder kein entsprechendes ärztliches Rezept für den Rehasport haben oder diejenigen die Bewegungsmangel bekämpfen oder vorbeugen möchten sindundda!Wir lassen Sie nicht hängen und trainieren online gemeinsam weiter. Ob Fitnesskurse oder Rehasport mit/ohne Rezept - wir bieten für sämtliche Anliegen den geeigneten Online-Kurs an um gemeinsam fit zu bleiben.Informieren Sie sich unverbindlich:Schützenweg 186695 NordendorfTel.: 08273-8090556info@bewegungswille.dewww.bewegungswille.deUlmer Str. 8686356 NeusäßTel.: 0821-481248info@rehaforfit.dewww.rehaforfit.de