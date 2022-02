Einladung zur Jahreshauptversammlung des TSV Neusäß

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TSV Neusäß findet am Freitag, den 18. März 2022, um 20:00 Uhr in den neu gestalteten Räumlichkeiten der Sportgaststätte des TSV Neusäß statt. Dazu sind alle Mitglieder sowie dem Verein verbundene Förderer und Freunde herzlich eingeladen.

Agenda

Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung Jahresbericht des 1. Vorsitzenden Bericht des Kassenwarts Bericht des Sprechers der Kassenprüfung Neuwahlen Ehrungen Anträge und Verschiedenes

Die Vereinsleitung berichtet über das vergangene Sportjahr des TSV Neusäß und gibt einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. Außerdem werden verdiente Übungsleiter und Funktionäre sowie langjährige Mitglieder in diesem Rahmen geehrt.Darüber hinaus stehen in diesem Jahr wieder Neuwahlen der Vereinsführung an. Die Mitglieder der Versammlung können entscheiden, wer den TSV Neusäß in den kommenden zwei Jahren führen wird.Die Versammlung findet unter Einhaltung der am Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Regelungen statt. Die Vereinsführung freut sich über eine rege Teilnahme.Mit sportlichen GrüßenAndreas Kindelbacher1. Vorsitzender des TSV Neusäß