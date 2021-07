Ehrung der Sportfunktionäre sowie Sportlerinnen und Sportler 

Die musikalische Umrahmung übernahmen die bekannten Straßenmusiker Tom & Flo.Auszeichnung FunktionäreEhrenplakette in Silber:• Wolfram Haines (ARGE-Sport/SV Ottmarshausen)• Daniel Miller (TSV Steppach)Ehrenplakette in Gold:• Gunter Becher (TSV Neusäß)Auszeichnung Sportlerinnen und SportlerEhrenplakette in Silber:• Erich Goldau (Tischtennis, SpVgg Westheim)• Kerstin Hirscher (Leichtathletik, LG Telis Finanz Regensburg)Ehrenplakette in Gold:• Josef Merk (Tischtennis, SpVgg Westheim)• Norbert Schölhorn (Tischtennis, SpVgg Westheim)• Georg Zimmermann (Radsport Straße, Team CCC Nationalteam)