Doppeljubiläum in Steppach

80 Jahre TSV-Fußballabteilung, 10 Jahre JFG Schmuttertal

Im Juli haben die Steppacher Fußballer Anlass zum Feiern, denn es gibt gleich zwei Jubiläen zu bekunden. Schon seit 80 Jahren besteht die Abteilung für Fußball beim TSV. Um ihre Jugendarbeit weiter auszubauen und neue Möglichkeiten für den Fußballnachwuchs zu bieten, gründeten die Stammvereine Steppach, Westheim, Deuringen und Hainhofen die Juniorenfördergemeinschaft Schmuttertal, die dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert.



Vom 21.07. bis 23.07. richtet der TSV zusammen mit der JFG gleich mehrere Turniere mit festlichem Rahmenprogramm aus. Am Freitag kommen die Alten Herren beim Hobbykleinfeldturnier zum Zug, am Samstag geht es mit dem 5. Charly Igelspacher Gedächtnisturnier der F-Junioren weiter. Höhepunkt des Programms ist die Neusäßer Stadtmeisterschaft der Senioren. Sechs Teams, eingeteilt in zwei Spielgruppen kämpfen am Samstagnachmittag um den Sieg. Nach dem offiziellen Teil sorgt ein DJ für Partystimmung. Einen Abschluss findet das Fest am Sonntag mit einem Minikicker, U13 und U15 Juniorenturnier.



Der TSV und die JFG Schmuttertal freuen sich, gemeinsam mit allen Fußball- und Partybegeisterten ihr Doppeljubiläum zu feiern.