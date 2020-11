Das Jahr 2020 - Handball in Zeiten von Corona

Beide Mädchenmannschaften belegten am Ende jeweils einen hervorragenden 4. Platz.Als hätten sie geahnt, dass es diese Saison leider etwas schneller gehen musste als üblich, krönten sich die C-Jungs bereits im 14. von eigentlich 16 Saisonspielen vorzeitig zum Meister in der Überregionalen Bezirksliga Südwest. Ohne einen einzigen Verlustpunkt war die Mannschaft um Trainergespann Ulrich „UFo“ Fronza und Stephan Bühne bis zum Titel nur so durchmarschiert.Als Belohnung für die harte Arbeit wurden Mannschaft und Trainer im Laufe der Saison vom Hausmeisterservice Hensel mit einem Trikotsatz und Traineranzügen ausgestattet.Neben den tollen Ergebnissen der einzelnen Mannschaften gibt es auch einige herausragende Einzelleistungen: Daniel Weimer, Spieler der männlichen D-Jugend, traf in 32 Spielen ganze 239 Mal, war somit mit Abstand Torschützenkönig in der Bezirksoberliga und erzielte mit seinen 33 Toren für die mC, wo er regelmäßig aushalf, insgesamt sagenhafte 272 Treffer für den TSV Neusäß. Ilayda Kaygusuz aus der weiblichen C-Jugend führte mit 130 Toren die Torschützenliste der ÜBL Südost 2 an, Lorenz Berlis, Spieler der Meistermannschaft mC, trug als Siebenmeterkönig und mit 150 Toren einen großen Teil zum Erfolg bei. Sarah Mahle, Spielerin der weiblichen B-Jugend, krönte sich mit 112 Saisontoren zur Torschützenkönigin der ÜBL Südwest.Vor der Corona-Pause fand im Februar noch das große Saison-Highlight in der Eichenwald-Arena statt: Die Neusässer Handballer hatten zur großen Jubiläumsfeier eingeladen, denn das Maskottchen Croco wurde 25 Jahre alt. Einige Sponsoren wie das Titania Neusäß, Baur Vereinssport und der Solartechnik-Anbieter „Sonne und mehr“ waren der Einladung gefolgt, um sich an Info-Ständen zu präsentieren, KFC lieferte ein besonderes Catering, TuttiFrutti versorgte mit einem mobilen Eiswagen die Gäste und es gab eine große Tombola mit tollen Preisen, wobei sich der Gewinner des Hauptpreises über einen Reisegutschein der Flugbörse Augsburg Land im Wert von 200€ freuen durfte. Erfreulicherweise fanden den ganzen Tag über viele Besucher, darunter auch Bürgermeister Richard Greiner, den Weg in die Halle – der Höhepunkt war wohl mit 150 Zuschauern beim Damenspiel erreicht – und auch einige ehemalige Wegbegleiter aus den vergangenen Jahren kamen zusammen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.Dann folgte eine dreimonatige Pause, ehe im Juni der Trainingsbetrieb wieder freigegeben wurde, wenn auch zuerst kontaktlos.Die Ausarbeitung und Umsetzung der Hygienebestimmungen für den Trainingsbetrieb und für die Durchführung der Saison sind umfangreich und vor allem für kleine Vereine, die vom Ehrenamt leben, nur schwer zu stemmen. Da unsere Sportart nur mit viel Körperkontakt funktioniert, bleibt immer ein gewisses Restrisiko, welches selbst das beste Hygienekonzept nicht völlig ausschließen kann.Die Spielzeit 2020/21 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Aufgrund der aktuellen Situation gehen nach langen und intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten statt der geplanten 13 Mannschaften leider nur vier Neusässer Teams an den Start: die weibliche und männliche D-Jugend, die männliche C-Jugend und Herren I.Die weibliche C- und B- sowie die männliche B-Jugend, die Damen und Herren II entschieden sich schweren Herzens gegen eine Saisonteilnahme, obwohl das nach aktuellem Stand für unsere Damenmannschaft den Abstieg von der Bezirksliga in die Bezirksklasse bedeutet. Die Abteilungsleitung stellte allen Mannschaften die Entscheidung selbstverständlich frei und unterstützt diese. Ein Spielbetrieb für die Minis und E-Jugenden findet nicht statt.Auch wenn seit dem Saisonstart im Oktober bisher nur zwei Neusässer Partien absolviert werden konnten, bevor der Spielbetrieb vom Verband bereits ab dem 24.10.2020 bis zum Ende des Jahres wieder unterbrochen wurde, hat sich trotz erschwerter Bedingungen und Stillstand in den letzten Monaten einiges beim Personal der Neusässer Handballer getan:Seit Raghvindra Hilsenbeck Trainer der ersten Herrenmannschaft wurde, durften u.a. der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga 2018/19 gefeiert werden. Nun möchte er sich wieder seiner aktiven Karriere widmen, und so verabschiedeten die Neusässer Handballer Ragha als Coach.Als neuen Trainer der Herrenmannschaft konnte die Abteilungsleitung René Schnitzlein verpflichten. Zwar wartet das Team bisher noch auf den ersten Saison-Einsatz, doch seit Juni wurde gemeinsam so fleißig trainiert, wie es die Umstände aktuell eben zulassen.Viel hat sich am bisherigen Team um den alten und nun auch neuen Abteilungsleiter Max von Schönfeldt aber nicht geändert. Seine Vertretung übernimmt jetzt Andreas Spindler. Sabine Mahle, die im nächsten Jahr ihr 20. Jubiläum als 1. Jugendleiterin feiert, wird ab sofort von Jugendspieler Jakob Kindelbacher unterstützt. Laura Göttlicher (Presse-Beauftragte) ist neben ihrer Hauptaufgabe gemeinsam mit Lisa Thiel auch weiterhin für das Sponsorenmanagement verantwortlich. Steffen Geißendörfer wird sich als Kassenwart wie auch in den letzten Jahren gewissenhaft um die Finanzen kümmern.Anfang Oktober feierte Handball-Urgestein und Torhüter-Legende Ulrich UFo Fronza seinen 60. Geburtstag. Die Handballer gratulierten ganz herzlich und bedanken sich für sein unermüdliches Engagement und so viele Jahre als Spieler, Trainer und gute Seele beim TSV!Ob und wie der Spielbetrieb nächstes Jahr wieder starten kann, ist derzeit noch unbekannt. Alle verantwortlichen Gremien des Verbands und unseres Vereins arbeiten an einer Lösung für die bevorstehenden Herausforderungen. Die Erfahrungen, die wir bisher sammeln konnten, werden uns bei diesem Auftrag helfen. Fakt ist: Die Gesundheit aller Mitglieder stand und steht weiterhin immer an erster Stelle.Besonders bedanken möchten wir uns bei all unseren Trainern und Funktionären: Unserem Ehrenamt wird unter diesen Umständen mehr denn je abverlangt – umso wichtiger ist es, nach vorne zu schauen, um unseren Handball mit gutem Gefühl und auf einer sicheren Basis weiterzuführen!Ebenso bedanken wir uns bei allen Spielerinnen und Spielern für ihre Geduld und ihr Verständnis in dieser Situation.Auch wenn wir alle momentan in eine ungewisse Zukunft blicken, hoffen wir sehr, dass wir bald wieder unseren Lieblingssport ausüben und gemeinsam in die Halle und auf das Handballfeld zurückkehren können. Bis dahin haltet euch fit, bleibt gesund und haltet zusammen! Wie das auch in den jetzigen Zeiten geht, zeigen die Spieler der Damen und Herren in ihrem Video „Handballfieber statt Coronavirus“ auf ihrem Instagram- und Facebook-Profil (Instagram: @neusaess.handball; Facebook: TSV Neusäß Handball). Schaut gerne mal vorbei! #handballistdiebestemedizin