D-Jungs der Neusässer Handballer sind Vize-Meister

Am 24.3.19 trat die männliche D-Jugend zu ihrem letzten regulären Spieltag der Bezirksligasaison in Aichach an. Gespielt wurde gegen den TSV Göggingen und den TSV Haunstetten II.

Dank eines überwiegend konzentrierten und schnellen Angriffsspiels auf allen Positionen, einer engagierten Abwehrleistung und zwei starken Torhütern standen am Ende ein 20:6 (10:4) gegen Göggingen und ein 15:6 (7:3) gegen Haunstetten zu Buche. Besonders erfreulich war dabei, dass alle zwölf Spieler Tore zu den zwei deutlichen Siegen beisteuern konnten. Alles in allem also ein sehr erfolgreicher Spieltag, der eine tolle Saison abrundet.bei einem Punktestand von 31:5 und einem Torverhältnis von 272:174lautet die beeindruckende Bilanz, die den Nachwuchshandballern aus Neusäß hochverdient diehinter der JSG Burlafingen/Neu-Ulm einbringt und zu der man nur gratulieren kann! Nach dem Spieltag wurde in der Halle und anschließend in der Eisdiele noch ausgiebig gefeiert.Es spielten: Liam (9), Erik (4), Daniel (3), Erik (3), Tobias (3), Alexian (3), Max (3), Johann (2), Luka (2), Gabriel (1), Simon (1), Niclas (1)