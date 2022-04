D-Jungs der Handballer holen Meistertitel

So ging man dann, zwar um die eigenen Stärken wissend, jedoch völlig im Unklaren darüber, wie das Leistungsniveau der Gegner sein würde, am Tag der deutschen Einheit in das erste Saisonspiel. Gegner damals, wie auch im allerletzten Saisonspiel, war der TSV Aichach. Etwas überrascht vom starken Spiel der Gäste verlor man dann, trotz halbzeitlicher Führung, im Ergebnis mit zwei Toren. Nach diesem Dämpfer gleich im Eröffnungsspiel der Saison zeigte die Mannschaft jedoch Charakter und man trainierte umso fleißiger und schaute auch mal beim älteren Jahrgang vorbei, um dort wertvolle Erfahrung sammeln zu können. Folglich gewann man die nächsten Spiele reihenweise deutlich, teils auch in absolut überraschender Höhe. So ging man auf einem guten zweiten Platz in die Weihnachtspause, die jedoch dieses mal coronabedingt etwas länger dauerte, als sonst im Handball üblich.Alle Spiele der Rückrunde wurden, teilweise sogar in freiwilliger Unterzahl spielend, souverän gewonnen, während Spitzenreiter Aichach überraschend in Gersthofen Punkte liegen ließ.Damit stand fest: Das letzte Saisonspiel in Aichach wird gleichzeitig auch das Finale sein. Gleichzeitig würde ein Sieg, egal wie knapp, reichen, um sich den Meistertitel zu verdienen.So fuhr man also am 9.4.22 mit ordentlich Fanunterstützung nach Aichach. Diese wurde auch absolut gebraucht, denn selbstverständlich hatte der Gastgeber erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Das Spiel begann und es schien fast, als bewahrheitete sich die Ansicht der spielleitenden Stelle, wonach die Neusässer lediglich der Underdog seien, denn die Hausherren erzielten den ersten Treffer der Partie. Dessen ungeachtet zogen die Neusässer Jungs ihr eigenes Spiel auf und lagen bald 1:4 in Führung. Von da an ließ man im ganzen Spielverlauf keinerlei Zweifel aufkommen, wer hier heute als Sieger und damit als Meister der Bezirksliga Nordost vom Platz gehen würde. Die Gastgeber wehrten sich tapfer, doch an diesem Tag hatten sie kaum eine Chance. So stand es beim Schlusspfiff dann deutlich 18:26 für den TSV Neusäß und der Jubel brach sich Bahn.