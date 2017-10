Auszeichnung „Publikumsliebling“ beim STAC Festival für Tänzerinnen des TSZA

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

KC Crew Showtanzgruppe des Tanzsport-Zentrums Augsburg gewinnt die Herzen der Zuschauer

Mit einem fulminanten Auftritt begeisterte auf dem diesjährigen STAC Festival die Showtanzgruppe des Tanzsport-Zentrums Augsburg die Zuschauer. Die fast 40 Mädels im Alter von 8 – 16 Jahren zeigten Showtanz zu verschiedenen Musiktiteln, kombiniert mit Akrobatik und gelungenen Tanz Bildern auf der Festivalbühne, die gerade noch die Größe der Gruppe fasste. Ausdrucksstark und tänzerisch auf hohem Niveau versprühten die Mädels Spaß und gute Laune. Mit leuchtenden Augen nahmen sie dann die Auszeichnung des Publikums, die Thomas Walk der Organisator des Festivals am Ende überreichte, entgegen.Die erfolgreiche Tanzgruppe gibt es erst seit gut 1,5 Jahren in dieser Form im Tanzsport-Zentrum in Neusäß. Die beiden Trainerinnen Katja Mayr und Claudia Vetter leisten mit viel Herzblut und ehrenamtlichen Zeiteinsatz jugendfördernde und persönlichkeitsbildende Arbeit im sportlich-tänzerischen Bereich. Neben der sportlichen Leistung stehen Teamgeist, Gruppenerleben, ebenso wie persönliche Förderung jeder Tänzerin im Mittelpunkt. Das diese diffizile Arbeit gelingt wird die Gruppe von einem Organisationsteam aus aktiven Müttern unterstützt. Der Verein bietet die Rahmenbedingungen und begleitet die Arbeit. Solche Strukturen machen eine Vereinszugehörigkeit aus.Wer sich von der Leistung der Gruppe, ihrer Herzlichkeit und dem ansteckenden Kinderstrahlen überzeugen möchte, hat die Gelegenheit die Gruppe am kommenden Samstag auf der Showgala des Tanzsport-Zentrums in der Stadthalle in Neusäß zu erleben. Die Gruppe eröffnet mit Ihrer Tanzshow die Benefizveranstaltung mit dem Titel: „Im Abendkleid zum Lebensretter“ Während der Show Gala findet eine Typisierungsaktion der DKMS statt. So leisten die Publikumslieblinge des STAC Festival auch einen Beitrag zur Lebensrettung. Weitere Infos unter: www.tsza-showgala.de