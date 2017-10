Aikido Anfängerkurs(e)

Neusäß : Dreifachturnhalle am Eichenwald |

Lernen Sie die faszinierende Kampfkunst Aikido im TSV Neusäß mit in einem Anfängerkurs kennen. Gelegenheit gibt es dazu ab Freitag, den 13. Oktober 2017 bei zwei Anfängerkursen. Kurs 1: 11 bis 13 Jahren und Kurs 2: ab 14 bis 99 Jahren, kann jede(r) daran teilnehmen.



Aikido ist eine japanische Kampfkunst der defensiven Selbstverteidigung.

Anfängerkurs 1:



Anfängerkurs 2:



Einfach erklärt, besteht das Geheimnis darin, einen Angreifer aus dem Gleichgewicht zu bringen, was meist durch kreis- und spiralförmige Bewegungen – und nicht mit Hilfe von hohem Krafteinsatz - erreicht wird. Die Bewegungen sind so ausgelegt, dass damit ein scheinbar überlegener Gegner neutralisiert werden kann. Das Training kennt keinen Wettkampf und kein Leistungsprinzip, es geht nicht darum, zu gewinnen, sondern zu lernen und zu wachsen.Aikido ist für Männer und Frauen unabhängig von Alter, Kraft oder Größe geeignet. Für den Anfang reichen lockere Kleidung, zum Beispiel ein Trainingsanzug, und Schlappen. Wir trainieren barfuß auf Matten, also ohne Turnschuhe. Mitzubringen ist Freude an der Bewegung, denn die vielseitigen Bewegungsformen garantieren ein hervorragendes Organ- und Kreislauftraining sowie eine Steigerung des Beweglichkeit sowie des Körpergefühls.13. Okt. - 18:00 – 19:30 Uhr (4 Abende, 20,- €)Kinder u. Jugendliche ab 11 bis 13 Jahre13. Okt. - 19:45 Uhr – 21:30 Uhr (6 Abende, 39,- €)Jugendliche und Erwachsene von 14 bis 99 JahreAn den Abenden führen erfahrene Trainer in die Grundlagen des Aikido ein. Zum Einsteigerkurs ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Das Training findet jeweils freitags, in der Eichenwaldhalle, III. Hallendrittel in 86356 Neusäß statt.Weitere Informationen zum Kurs geben unser Abteilungsleiter, Manfred Mayer, Mob. 0173/1818944 oder unser Jugendleiter, Thomas Beck, Tel. 0821/469700. Im Internet sind wir unter www.aikido-neusaess.de erreichbar, unsere Email Adresse ist aikido@tsv-neusaess.de.