Achtung! Aikido für Frauen und zum Zweiten, Einstieg für Kinder ab 8 Jahre!

Neusäß : Dreifachturnhalle am Eichenwald |

Wir bieten ab dem 28. April 2017 zwei Aikido Anfängerkurse an:



*** Schnupperkurs für Frauen *** und *** Kinder ab 8 Jahre ***



Wir veranstalten ein Aikido-Schnupperkurs in der Zusammenarbeit mit der Stadt Neusäß.



Und ermöglichen wieder Kindern ab 8 Jahren den Einstieg in Aikido. Bis Mitte 2015 war die Altersgrenze auf 11 Jahre begrenzt. Dank unseres Jugendleiters Thomas Beck und unserer Jugendtrainer-Team wurde dies wieder möglich.

Interessierte für den Aikido-Schnupperkurs nur für Frauen wenden sich bitte anGleichstellungsstelle der Stadt Neusäß, Maritta Berger, Telefon 0821/4606-221 oder per e-mail: frauenbeauftragte@neusaess.deDie Damen können 6-mal von 19:45 bis 21:30 Uhr an diesem Einsteigerkurs daran teilnehmen. Das Training findet in der Dreifachturnhalle (letztes Hallendrittel) der Eichenwaldschule statt. Adresse: Am Eichenwald 51, 86356 Neusäß. Mehr Infos unter www.aikido-neusaess.deKinder ab 8 Jahre haben 4-mal von 18:00 bis 19:15 Uhr die Möglichkeit einen Anfängerkurs zu Besuchen. Alles weitere unter www.aikido-neusaess.de Jugendleiter: Thomas Beck, Tel.: 0821 / 46 97 00Abteilungsleiter: Manfred Mayer, Mob.: 0173 / 18 18 944oder per E-Mail: aikido@tsv-neusaess.de