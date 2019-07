7. Charly Igelspacher Turnier beim TSV Steppach

Das Turnier beginnt am Samstag den 20.07.2019, um 10.00 Uhr.Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit anschließender Siegerehrung gegen 13.00 Uhr.Bei den G-Junioren spielen 4 Teams (TSV Neusäß, SSV Anhausen, SpVgg Westheim, TSV Steppach) um den Turniersieg. Ein Team mehr tritt bei den F-Junioren an. Folgende Teams gehen bei den F-Junioren an den Start. TSV Diedorf, SSV Anhausen, SpVgg Westheim und vom TSV Steppach I + II.Aufgrund der kurzen Anreise der Teams, sind packende Derbys garantiert!!!Über einen zahlreichen Besuch freuen sich die Organisatoren vom TSV Steppach.Wir freuen uns auf Euch!!!