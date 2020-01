30. Ski-Fun & Contest der Stadt Neusäß und ihrer Vereine

Am 16. Februar findet wieder das sportliche Neusäßer Highlight in Sachen Skispaß und Skisport statt. Unter der Schirmherrschaft von 1. Bürgermeister Richard Greiner werden in Unterjoch – Spieserlift die aktuellen Stadtmeister im Ski- und Snowboardfahren ermittelt. Die Busabfahrt erfolgt um 7.30 Uhr am Sportheim des TSV Neusäß, Hermann-Utech-Straße 10, Neusäß.Startberechtigt sind alle Bürger der Stadt Neusäß sowie Mitglieder der Neusässer Vereine. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren können auch Mannschaften bilden. Meldeschluss ist der 10. Februar 2020.Weitere Infos unter www.neusaess.de/skicontest, Rückfragen bitte an Stadt Neusäß, Tel. 46 06–147, oder an Josef Kuchenbaur/Arbeitsgemeinschaft der Neusässer Sportvereine, Tel. 46 36 35 von 08.00 – 18.00 Uhr, oder an Familie Meyer, Tel. 46 38 00.