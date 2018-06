Menschen mit Demenz begleiten – Angehörige entlasten

An mittlerweile fünf Tagen die Woche (Montag bis Freitag) hat die Tagesstätte im Malteser Begegnungshaus im Park in Neusäß-Steppach von 9.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.Hier haben die Malteser eine familiäre Wohlfühl-Umgebung geschaffen, die bei den alltäglichen Herausforderungen unterstützt und kompetent begleitet: Die gemeinsame Tagesgestaltung für dementiell Erkrankte umfasst etwa die Zubereitung und Einnahme der Mahlzeiten. Kreative Angebote wie Musizieren, Lesen, Tanzen, Malen und Spielen regen zum Mitmachen an.Auch Angehörigen finden ein offenes Ohr bei MalTa. In Gesprächstreffs können sie sich mit anderen Angehörigen austauschen, bei Informationsabenden erfahren sie Wichtiges rund um den Krankheitsverlauf.Derzeit gibt es noch freie Plätze, ein kostenloser und unverbindlicher Probetag ist jederzeit möglich.Weitere Informationen:Tagesbetreuung MalTaMichel Goetze (Einrichtungsleiter)Telefon: 0821 / 48651 90michel.goetze@malteser.org