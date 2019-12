Mandel-Likör-Pralinen

200 g Löffelbiskuits200 ml Likör 43 (ersatzweise Vanillelikör)50 g gemahlene weiße Mandeln200 g weiße Schokolade100 g gehackte Mandeln400 g weiße Kuvertüre1. Löffelbiskuits zerbröseln,dann mit Likör und gemahlenen Mandeln zu einer glatten Masse vermengen.Die Schokolade über dem warmen Wasserbad schmelzen.Kräftig aufschlagenund unter die Keks-Likör-Masse heben.Die Masse etwas abkühlen lassen.2. Aus der Masse mit den Händen 45 gleich große Kugeln formenDiese auf eine Platte stellen und mit Folie abdecken.Ca. 3 Stunden in den Kühlschrank stellen bis sie fest sind.3. Die gehackten Mandeln in einer Pfanne ohne Fettzugabe bei kleiner Hitze unter rühren vorsichtig rösten, dabei nur leicht Farbe annehmen lassen.Auf einen Teller geben und abkühlen lassen.4. Die Kuvertüre hacken und über einem Wasserbad langsam schmelzen.Die fest gewordenen Pralinen mit einer Pralinengabel oder mit einem Holzspießchen in die Kuvertüre tauchen und auf einem Backpapier absetzen.Anschließend mit den Mandeln bestreuen und antrocknen lassen.