Malteser Tagesbetreuung öffnet – wir sind wieder für Sie da

Es wird nach einem Hygienekonzept gearbeitet. Da die Betreuung in kleinen Gruppen (maximal 8 Gäste) stattfindet, können die Sicherheitsabstände gut eingehalten werden.Außerdem werden die Mitarbeiter regelmäßig auf Corona getestet und tragen FFP2 Masken. Auch ein Raumluftreiniger kommt zum Einsatz.Die Tagesbetreuung richtet sich an Menschen mit leichter bis mittlerer Demenz. Gerade durch die vielen Einschränkungen ist es für diese Menschen wichtig, wieder etwas unter Leute zu kommen und sich auszutauschen.„Für viele Angehörige war die letzte Zeit sehr belastend, da viele Unterstützungsangebote reduziert bzw. eingestellt wurden. Daher ist es uns wichtig, wieder für Entlastung zu sorgen“, so Michel Götze Einrichtungsleiter Tagesbetreuung MalTa von den Maltesern.Die Tagesbetreuung hat Montag bis Freitag von 9 – 15 Uhr geöffnet. Ein kostenloser und unverbindlicher Probetag ist jederzeit möglich.Interessierte können sich gerne bei Michel Goetze melden unter Fon: 0821/48 651-90 oder per mail: michel.goetze@malteser.orgWeitere Informationen gibt es auch auf unserer Homepage unter www.malteser-augsburg.deMalteser Hilfsdienst e.V., Tagesbetreuung MalTa, Flurstraße 11a, 86356 Neusäß-Steppach