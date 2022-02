Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß: Informationsabend zum Übertritt / Hausführungen

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß präsentiert sich am Dienstag, den 15. März 2022, um 18:00 Uhr in einemallen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern, die den Übertritt von einer Grund-, Mittel- oder Realschule in die Jahrgangsstufe 5 des Justus anstreben. Ergänzend werdenan den beiden Folgetagen angeboten, am Mittwoch, 16. März, und Donnerstag, 17. März, jeweils zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr. Für die Hausführungen ist eine Online-Anmeldung erforderlich sowie – für Erwachsene – die Vorlage eines 3G-Nachweises zu Beginn der Führung.Informationen zum Übertritt an das Justus und den Link für die Anmeldung zu den Hausführungen finden Sie ab sofort unter: http://www.jvlgym.de/uebertritt-in-jahrgangsstufe-5/ : Der Teilnahmelink für das Online-Live-Event wird spätestens am Tag der Veranstaltung auf der Webseite der Schule ( www.jvlgym.de ) bereitgestellt. Das besondere Angebot des Justus wird an diesem Abend von einer kleinen Gruppe aus der Lehrer-, Schüler- und Elternschaft vorgestellt. Fragen werden gerne beantwortet. Nach einem allgemeinen Teil kann man im zweiten Teil des Abends aus einer breiten Palette an kleinen – zum Teil auch live produzierten - Info-Einheiten auswählen: Ganztagsangebot, Chorklasse, Forscherklasse, AK Film, Musik-Ensembles, multiprofessionelles Beratungsteam etc. Außerdem besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen rund um die Anmeldung und den Übertritt im persönlichen Gespräch mit einem Schulleitungsmitglied zu klären. Ein offener Online-Austausch mit der Schulleitung beschließt das Live-Event.: Die Hausführungen beginnen am Justus-Haupteingang mit einem Einblick in die baulichen Maßnahmen und Gestaltungsprinzipien der ab Herbst anstehenden Generalsanierung. Danach geht es für Kinder und Eltern hinüber in das unmittelbar benachbarte, voll ausgestattete, vollwertige Ersatzschulgebäude, in das das Justus für den Zeitraum der Generalsanierung einzieht.(Autor: Stefan Düll)