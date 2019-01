Donauwellen-Muffins

25 g Vanillepuddingpulver80 g Zucker260 ml Milch48 Kaiserkirschen185 g weiche Butter1/2 Päckchen Vanillezucker2 Eier100 g Mehl1 TL Backpulver1 TL Kakaopulver125 g Zartbitter Kuvertüre1 EL neutrales ÖlZubereitung:1. Puddingpulver mit 30 g Zucker und 50 ml Milch verrühren.200 ml Milch aufkochen und den Puddingansatz hineinrühren. Aufkochen, vom Herd nehmen. Klarsichtfolie auf die Puddingoberfläche leben, damit sich keine Haut bilden kann.Pudding auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.Kirschen abtropfen lassen.2. Den Ofen auf 180° (Umluft 160 °) vorheizen.In 6 Mulden eines Muffinbleches Papierförmchen setzen.60 g Butter mit Vanillezucker und 50 g Zucker cremig rühren.Die Eier einzeln unterrühren.Mehl mit Backpulver mischen. Die Mischung auf die Eiercreme sieben, unterheben.Hälfte des Teiges auf die vorbereiteten Mulden verteilen.Jeweils 4 Kirschen draufsetzen.Unter den übrigen Teig 10 ml Milch und Kakaopulver rührenTeig auf die Kirschen in den Mulden geben.Muffins ca. 15 Minuten backen.Muffins leicht abgekühlt aus den Mulden nehmen und auskühlen lassen.3. 125 g Butter cremig rührenDen Pudding löffelweise unterrühren.Die Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen,auf den Muffins verteilen.Diese dann ca. 1 Stunde kühlen.4. Die Kuvertüre zusammen mit dem Öl in einem warmen Wasserbad schmelzen.Muffins aus der Kühlung nehmenAuf jeden 4 Kirschen legen.Diese dann mit Kuvertüre überziehen.Die Muffins bis zum Verzehr kühlen.Viel Spaß beim Nachbacken und genießen.