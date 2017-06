Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank spendet 3.000 € an Stadt Neusäß und Stadt Stadtbergen

Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Weidner begrüßte auch im Namen des Gesamtvorstandes über 270 Vertreter, Ersatzvertreter und geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Im Rahmen der Veranstaltung wurden in diesem Jahr zwei ganz besondere Mitglieder geehrt: Die Stadt Neusäß feiert 50-jähriges Mitgliederjubiläum und die Stadt Stadtbergen ist seit 40 Jahren Mitglied derBank. Für ihre Treue und Verbundenheit und das damit gezeigte Vertrauen über so viele Jahre hinweg überreichte Vorstandsmitglied Heinrich Stumpf den anwesenden Vertretern der Städte, Herrn Richard Greiner (1. Bürgermeister der Stadt Neusäß) und Herrn Paulus Metz (1. Bürgermeister der StadtStadtbergen), eine Spende in Höhe von je 1.500,00 Euro. Ebenfalls anwesend war Frau Schuster vom Förderverein der Parkschule Stadtbergen, die gemeinsam mit Herrn Metz die Spende der StadtStadtbergen in Empfang nahm.„Als regionale Genossenschaftsbank möchten wir auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und unseren Beitrag zur Förderung der Kultur und des öffentlichen Lebens leisten. Im vergangenen Jahr haben wir dabei insgesamt 145.000 Euro an Spenden und Beiträgen für eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen aufgewendet“, führte Vorstandsmitglied Heinrich Stumpf im Rahmen der Spendenübergabe aus.Text und Bilder: Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank