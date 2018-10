Trinkwasserversorgung Neusäß - Freie Wähler stellen Antrag

Die Neusässer Stadtteile werden durch die Stadtwerke Augsburg und durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Loderberggruppe mit Trinkwasser versorgt.Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse stellen die Freien Wähler Neusäß einen Antrag an die Stadtverwaltung.Sie bitten, den Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen einen aktuellen Überblick darüber zu geben, wie oft die Einrichtungen der beiden Trinkwasserversorgungen auf ihre Funktionsfähigkeit und die Trinkwasserqualität überprüft werden. Besteht in Teilbereichen Sanierungsbedarf?Außerdem bitten die Freien Wähler darzulegen, ob es im Fall eines längeren Stromausfalls die Möglichkeit gibt, in die Einrichtungen unserer Trinkwasserversorgung Notstrom einzuspeisen.