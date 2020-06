Modernste Technik für Meetings

Den Mittelpunkt des Raumes bildet ein großzügiger Medientisch mit direktem Strom-, HDMI- und LAN-Anschluss, an dem bis zu zwölf Personen Platz finden können. Das Highlight des Raumes stellt allerdings das Smartboard dar, das sehr anwenderfreundlich via Touchfunktion ähnlich wie beim Handy bedient werden kann. Daran angeschlossen ist ein Windows-PC. Besonders im Bereich der Bauverwaltung können so Pläne, Bilder, Grafiken etc. schnell und unkompliziert für die Besprechungsteilnehmer visualisiert werden, zudem mit der Möglichkeit, Eintragungen papierlos direkt am Bildschirm vorzunehmen. Die sparsame LED-Beleuchtung bietet zusätzlich zu den Dachfensterflächen eine freundliche Raumatmosphäre. Das Zimmer steht auch Bürgern, beispielsweise bei telefonisch vereinbarten Besprechungsterminen, offen.