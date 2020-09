Neusässer Mosterei bis Ende Oktober in Betrieb

Weil auch dieser „Betrieb“ einer besonderen Sorgfaltspflicht unterliegt, hat die Vorstandschaft ein umfangreiches Sicherheitskonzept für Mitarbeiter und „Kunden“ erstellt.Die wichtigsten Regeln sind dabei:• Jeder Kunde muss sich in eine Liste eintragen zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Bitte eigenes Schreibzeug mitbringen!• Außerhalb der PKW besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Mostereigelände.• Die Abstandsregel ist zu beachten.• Im Anlieferungsbereich sind max. zwei Kunden bzw. 2 PKW`s zulässig• Jeder Kunde muss das Obst selbst entladen, wiegen und auf die Sortierablage heben und auch die Safttransportbehältnise wieder selbst verladen. Deshalb sind handliche Raschelsäcke zum Obsttransport in der Mosterei erhältlich• Kunden müssen versichern, dass die mitgebrachten Transportbehältnisse kurz zuvor mit fettlösenden Reinigungsmitteln innen wie außen gereinigt wurden.Nicht gereinigte Transportbehältnisse werden nicht gefüllt.Die 30 Liter Transportbehälter sind zum Selbstkostenpreis erhältlich.„Einkochtöpfe“ mit Ablaufhahn sind im Steppacher Haushaltswaren Landen vorrätig.• Nach dem Mosten ist das Gelände unverzüglich wieder zu verlassen• Kinder dürfen in diesem Jahr nicht zuschauen und mithelfen.Für alle Kunden ein entsprechendes Merkblatt vorbereitet..Dieses Merkblatt ist auch auf der Homepage einsehbar und an der Infotafel der Mosterei.Wir freuen uns trotz der besonderen Umstände auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Die Vorstandschaft und das Mosterei-Team des GBV Neusäß/Westheim.