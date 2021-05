myheimat Neusäß: GESTATTEN, MEIN NAME IST "LEUZI"!

Die schwarze Amsel mit ihren weißen Schwanzfedern beobachten wir seit Monaten rund um ihren "Wohnbusch" am Torturm des Seniorenparks in Neusäß. Mit ihrem Sahneklecks am Heck paßt sie optisch auch perfekt als Haustier zum Stadtcafé gleich nebenan. Es ist keine Krankheit, an der sie leidet, auch ist sie kein Albino, sonst wären ihre Augen rötlich gefärbt. Für die scheckige Farbgebung ist eine Laune der Natur verantwortlich, die man wissenschaftlich "Leuzismus" nennt. Nachteilig kann sich die Pigmentstörung jedoch auswirken, da dermaßen gezeichnete Tiere von Feinden besser auszumachen sind. Für Vogelbeobachter ist die individuelle Farbgebung hingegen ein großer Vorteil, denn unsere "Leuzi" kennen wir schon von weitem aus all den anderen Amsel heraus und im Lauf vieler Wochen hat sich gezeigt, wie standorttreu sie ist. Tag für Tag sieht man den Vogel mit seinem unverwechselbaren Look am immer gleichen Platz bei Nestbau, bei Revierkämpfen oder beim abendlichen Ständchensingen.