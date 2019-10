Zauberton, Weihnachtsstern & Co

Neusäß : Gärtner und Floristen Reuß |

Erleben Sie ein himmlisches Konzert-Event mit Martina Riegg und Ihrem Ensemble Classic-inTune.



Kommen Sie mit uns auf eine flockig, federleichte Reise durch den Advent am Freitag, den 22. November und Samstag, den 23.November 2019 jeweils um 19.30 Uhr in den herrlich geschmückten und illuminierten Glashäusern der Gärtner und Floristen Reuß, Von Rehlingen-Str. 21 in Westheim.

Wenn die Tage kürzer werden, der Duft vom ersten Schnee, Tannengrün, Punsch und Plätzchen in der Luft liegt, ist es wie alle Jahre wieder Zeit für zauberhafte Konzertmomente auf höchstem Niveau in außergewöhnlichem Ambiente.Lassen Sie sich von uns inmitten von tausenden von Lichtern, weihnachtlichen Düften, traumhaften Stimmen und Melodien behaglich in vorweihnachtliche Stimmung hüllen. Erleben Sie mit Martina Riegg und ihrem Ensemble eine besinnliche, fröhliche und stimmungsvolle Adventsreise, die alles andere ist als Schnee von gestern.Wie gewohnt werden Sie mit leckerem Flammkuchen und exquisiten Getränken verwöhnt. Feine Plätzchen, Lebkuchen und heißer Punsch vom Cafè am Stadtpark machen diesen Konzertabend perfekt.Wir freuen uns auf Sie.Martina Riegg I SopranSabine Fackler I AltBenedikt Bader I TenorAlexandra Mitlianska I ViolineLiane Christian I PianoEngelsstimmenchorKarten sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:Gärtner und Floristen Reuß, Von-Rehlingen-Str. 21, WestheimBücher Max, Georg-Odemer-Str- 2a, NeusässKuchenbaur Textilreinigung, NeusässKuchenbaur Textilreinigung, Stadtberger MarktVorverkauf 21.- EuroAbendkasse 24.- EuroKinder bis 14 Jahre sind frei.Speisen und Getränke nicht inklusive.Beide Abende sind verkaufsoffen.Die Glashäuser sind bestuhlt und gut beheizt.Weitere Infos finden Sie unter www.classic-intune.de