﻿Young Stage - Bella Classica - Matinée

"Tanzen will ich zu Eurer Ehr" (Carmen)

Young Stage Talente zeigen die Geschichte des Tanzes



Verfolgen Sie mit den jüngsten, aber auch den fortgeschrittenen Young Stage Talenten die kunterbunte Geschichte des Tanzes vom Gesellschaftstanz des höfischen Menuetts über den Walzer, ob langsam oder schnell, den Tango bis zu modernsten Ausformungen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Entwicklung des Tanzes an Hand beliebter, oft unsterblicher Lieder, Tänze und Arien aus Oper, Operette und Musical und genießen Sie danach die Köstlichkeiten am Buffet.

Aus der Kultur in Neusäß ist YOUNG STAGE nicht mehr wegzudenken, mit Matinéen, Musiksommer- und Stadtfestauftritten, selbst bei widrigstem Wetter, und heuer dem 1. eigenen Familienmusical Emily, das zweimal in der Stadthalle von Presse wie Publikum gefeiert wurde.



Leitung: Elisabeth Haumann



www.young-stage.info