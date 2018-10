Von wegen - manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert.

Martina Riegg und ihr Ensemble lud Sie, in den vergangenen Konzerten, zum vergnüglichen Griff in die musikalische Wundertüte ein. Tauchen Sie mit uns ein, in eine Winterzauberweihnachtswelt, die all Ihre Sinne zutiefst berühren wird.Ob es schneit wissen wir nicht , aber, das wir Sie wieder in märchenhafte und stimmungsvolle Vorweihnachtsstimmung einhüllen werden.Wir freuen uns auf SieWeitere Infos unter www.classic-intune.de