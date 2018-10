"Wunsch Punsch" Ihr Winterwunschkonzert-Event

Neusäß : Gärtner und Floristen Reuß | 

Von wegen - manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert



Am 23. und 24. November 2018 jeweils um 19.30 Uhr in den herrlich geschmückten und illuminierten Glashäusern der Gärtner und Floristen Reuß

Martina Riegg und ihr Ensemble lud Sie, in den vergangenen Konzerten, zum vergnüglichen Griff in die weihnachtliche, musikalische Wundertüte ein.Das Resultat ist eine zauberhafte, himmlische Auswahl aus der Winter-, Weihnachts-Hitliste. Nur so viel sei verraten: Weihnachtsklassiker, hinreißende Szenen aus La Bohème, Rudolf, das kleine Rentier, sowie.....ach, lassen Sie sich einfach überraschen. Tauchen Sie mit uns ein, inmitten von Lichterfunkeln, in eine Winterzauberweihnachtswelt, die all Ihre Sinne zutiefst berühren wird.....Welten der Poesie, der Träume, der Freude, der Wünsche und Hoffnungen.Ob es schneit wissen wir nicht, aber, das wir Sie wieder in märchenhafte und stimmungsvolle Vorweihnachtsstimmung einhüllen werden.Wir freuen uns auf SieMitwirkende: Martina Riegg I SopranSabine Fackler I AltBenedikt Bader I TenorLiane Christian I PianoAlexandra Mitlianski I Violineund der EngelsstimmenchorVorverkaufsstellen: Gärtner und Floristen Reuß, Von-Rehlingen-Str. 21, NeusäßBücher Max, Georg-Odemer-Str. 2a, NeusäßTextilreinigung Kuchenbaur, Neusäß + StadtbergenVorverkauf: 20.- EuroAbendkasse: 22.- EuroSpeisen und Getränke sind nicht inklusive I Kinder bis 14 Jahre freiDie Glashäuser sind gut beheizt und bestuhlt.Beide Abende sind verkaufsoffen.Weitere Infos unter www.classic-intune.de