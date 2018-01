Wolf Noack: "Wohin rollst du, Äpfelchen..."

Neusäß : Galerie im Rathaus |

Eine Ausstellung des Kulturkreises Neusäß

„Wohin rollst du, Äpfelchen…“, so lautet der geheimnisvoll klingende Titel der neuen Ausstellung des in Augsburg lebenden Künstlers Wolf Noack in der Galerie im Rathaus Neusäß. Gezeigt werden neben großformatigen Landschaftsbildern erstmals eine größere Auswahl seiner Zeichnungen, entstanden zwischen 2003 und 2015.



Wolf Noack, der seit 1999 freiberuflich tätig ist, hat 2007 angefangen, Bilder nur mit den Fingern, also ohne Pinsel zu malen. Einen Querschnitt dieser sogenannten gestischen Malerei bilden die großformatigen Arbeiten auf der Galerie. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Landschaft, ohne ein realistisches Abbild geben zu wollen. Die Landschaft ist vielmehr verfremdet, voller unerklärlicher Geheimnisse und unbegreiflicher Rätsel. Die Existenz des Menschen ist auf keinem Bild spürbar oder gar erkennbar. Das Spiel mit Hell und Dunkel, die Intensität einzelner Farbflächen sowie Kratzspuren im Bild, versetzen den Betrachter in imaginäre Traumlandschaften, die sowohl berauschend als auch bedrohlich wirken können.



Text: Dr. Sylvia Jäkel



Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr



Eine Führung durch die Ausstellung mit dem Künstler Wolf Noack findet am 31. Januar 2018 von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Neusäß statt.