Wieder-Öffnung der Stadthalle Neusäß mit beschwingtem Konzert

Aufgrund der hohen Nachfrage und der großen Freude des Neusässer Publikums über dieses kostenfreie Angebot wurde kurzerhand eine Zusatzvorstellung für den gleichen Tag organisiert. So kamen, unter Einhaltung aller derzeit geltenden Bestimmungen insgesamt rund 250 Personen aller Altersgruppen in den Genuss dieser exzellenten Darbietung. Auf dem Programm standen u.a. die berühmte „Air“ von Johann Sebastian Bach, der „Libertango“ von Astor Piazolla, „Cinema Paradiso“ von Ennio Morricone, „Liebesleid“ von Georg Kreisler und zur Abwechslung etwas Poppiges „Isn‘t she lovely“ von Stevie Wonder.Nicht nur für die Besucher war es ein ganz besonderes Konzert, auch für die Künstler Sandro Roy und Joachim Holzhauser war es seit vielen Monaten wieder der erste Auftritt – die emotionalen Dankesworte der Künstler und der fulminante Schlussapplaus zeigten einmal mehr, wie wichtig es derzeit für die Gesellschaft ist, solche kleinen, aber feinen Konzerte stattfinden zu lassen.