"Weihnachtszauber" das Kindermusical in der Stadthalle Neusäß

Am 1. Advent präsentiert Marina Igelspacher ihr neuestes Stück- in der Stadthalle Neusäß.Die 21-jährige Hobbyautorin hat 2017 ihr erstes eigenes Stück "Der allerkleinste Stern" in der Ägidiuskirche mit 90 Kindern vor ca. 700 Zuschauern uraufgeführt. Im Herbst folgte mit "Herr Schwarz und Fräulein Weiß" ein weiteres Musical.Die Geschichte für diesjähriges Weihnachtsmusical steht, jetzt muss Marina Igelspacher nur noch die letzten Noten, Requisiten und Kulissen zusammen suchen. Fleißig geprobt wird auch schon.Der JuKi-Chor der St. Ägidiuskirche wird gemeinsam mit weiteren Gesangstalenten ein tolles, selbstgeschriebenes und selbst inszeniertes Kindermusical präsentieren!In "Weihnachtszauber" verletzt sich die Hauptperson ihres Stückes kurz vor dem Fest.Doch mit Hilfe verschiedener Figuren aus der Märchenwelt, Frau Holle und auch Rumpelstilzchen scheint Weihnachten gerettet.