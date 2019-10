Weihnachtsmusical für Jung und Alt - Die Botschaft der Liebe

Neusäß : Stadthalle |

Leitung: Marina Igelspacher, Bianca Steinbuch

Musikalische Leitung: Uli Hierdeis



Was passiert, wenn sich ein kleines Mädchen, das aus einer reichen Familie stammt, plötzlich Mut zu Weihnachten wünscht. Einfach nur den Mut, sich für andere einzusetzen. Genauso wie das arme Bettlermädchen, das ihm am Tag zuvor auf der Straße begegnet war.



Hier prallen zwei Welten aufeinander, die reiche Familie, die durch den Konsumstress zu Weihnachten fast auseinander bricht, und das arme Mädchen, das ganz allein auf der Straße lebt, und an Weihnachten anderen hilft, um die Botschaft der Liebe zu verteilen.



Der Sandmann, der das Publikum, wie auch die Oma des kleinen Mädchens in ihren eigenen Traum entführt, zeigt uns, wie Weihnachten früher begangen wurde, als teure Geschenke noch nicht im Mittelpunkt standen, sondern die Geburt eines Kindes in der Krippe in Bethlehem. Dazu erklingen vom JuKi-Chor St. Ägidius traditionelle Weihnachtslieder, die jeder kennt.



Über 60 Akteure zwischen 3 und 23 Jahren tragen zum Zauber dieser Weihnachtsgeschichte bei. Profimusiker unter Leitung von Uli Hierdeis übernehmen erneut mit viel Schwung den instrumentellen Part.



1. Bürgermeister Richard Greiner, der wie zahllose Besucher im fast ausverkauften Saal vom Weihnachtskonzert 2018 begeistert war, freut sich nun erneut zusammen mit den Goldenen Hochzeitspaaren auf einen so fröhlichen wie berührenden Auftritt des Ensembles in der Stadthalle Neusäß, diesmal in Musicalform.