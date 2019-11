Waldweihnacht der Stadtkapelle Neusäß e.V.

Neusäß : Torbogen am Eingang zum schwäbischen Himmelreich Hainhofen |

Die Stadtkapelle Neusäß lädt ein zur traditionellen Waldweihnacht am 22.12.2019 ab 17 Uhr. Ein Erlebnis für Groß und Klein.



Wie auch die letzten Jahre, ist der Treffpunkt um 17 Uhr am Torbogen zum schwäbischen Himmelreich, zwischen der Kirche St. Stephanus und dem Pfarrhaus in Hainhofen. Es werden Fackeln verkauft, damit jeder den ca. 45 minütigen Fußmarsch gut beleuchtet absolvieren kann. Auf dem Weg werden wieder weihnachtliche Geschichten vorgetragen und Bläser der Stadtkapelle sorgen für die musikalische Umrahmung an den 4 Haltepunkten.



Im Anschluss an den Spaziergang durch den hoffentlich verschneiten Wald, werden traditionell Bratwürste in der Semmel, Glühwein und Kinderpunsch verkauft. Natürlich wird auch der "Dondolaus" der Feier wieder einen Besuch abstatten und das vergangene Jahr der Stadtkapelle Revue passieren lassen. Bitte denken Sie auch an das passende Schuhwerk und Beleuchtung (Taschenlampe/Stirnlampe) für den Rückweg.



Auf Ihr zahlreiches Kommen und einen stimmungsvollen 4. Adventsabend freut sich Ihre Stadtkapelle Neusäß e.V.