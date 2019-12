Vorweihnachtliches Kennenlernfrühstück

Grund- und Mittelschule in Neusäß „Am Eichenwald“ im Einsatz. Ab Januar 2020dürfen wir zwei neue Mitglieder im Team der Freiwilligen begrüßen. Das istinsgesamt eine beachtliche Anzahl an Paten, die die Schüler jede Woche beimLernen aktiv unterstützen. Um „seine“ Paten noch besser kennenzulernen, lud HerrThomas Fink, der die Leitung der Eichenwaldschule in diesem Schuljahrübernommen hat, diese am Montag zu einer gemeinsamen Adventsfeier mitanschließendem Frühstück ein. Unterstützt wurde er dabei von Sonja Christensen,die seit Beginn des Projektes als Koordinatorin zwischen Freiwilligenzentrum undGrund- und Mittelschule fungiert. Herr Fink brachte bei seiner Begrüßungsrede nocheinmal explizit zum Ausdruck, dass das Engagement der anwesenden Paten für alleMitglieder der Schulfamilie gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.Sonja Christensen, 16. Dezember 2019