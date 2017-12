Vorhang auf!

Die Vorführung fand im Martinipark statt, da das Theater gerade renoviert wird.Hier einige Kommentare und Bilder der Klasse 4a:- Mir haben die grauen Herren gut gefallen, weil sie cool aussahen und eine interessante Stimme hatten.- Die grauen Herren konnten ohne ihre Zigarren nicht leben.- Sie konnten mit ihrer Zigarre im Frisörladen an den Spiegel schreiben. Ich frage mich, ob die Rechnung gestimmt hat..- Die vollkommene Puppe war ein echter Mensch.- Mir hat Momo gut gefallen, wie sie den grauen Herren die Zigaretten weggenommen hat.- Mir hat die Schildkröte Kassiopeia gut gefallen, weil sie 30 Minuten in die Zukunft schauen kann.- Mir hat die Kulisse gefallen, weil man aus dem Amphitheater auch einen Frisörladen oder Meister Horas Labor hervorholen konnte, indem man einen Teil davon umdrehte.- Die Geschichte will uns daran erinnern, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen, anderen zuzuhören und sie zu akzeptieren so wie sie sind.B. Weishaupt-Nawrath