„Unvergessen – Märchen aus der Kinderzeit“ - Märchenstunde im Malteser Therapie- und Sinnesgarten am 19. September 2019 von 17.00 bis 19.00 Uhr

Im Rahmen der 1. Bayerischen Demenzwoche laden die Malteser herzlich zu einer Märchenstunde in den Therapie- und Sinnesgarten in Steppach ein. In Zusammenarbeit mit dem Märchenzelt Augsburg werden altbekannte Märchen zum Besten gegeben, die Erwachsene mit und ohne Demenz sowie Kinder gleichermaßen erreichen und einen hohen Wiedererkennungswert haben. Herzlich eingeladen sind deshalb auch die Enkel der an Demenz erkrankten Besucher. Zwischen den einzelnen Märchen gibt es kleine Aktionen, wie beispielsweise Stockbrot am Lagerfeuer und die Gelegenheit, den Park und das Begegnungshaus, in dem die Tagesbetreuung für Menschen in der Frühphase der Demenz untergebracht ist, zu besichtigen.Die Märchenstunde findet bei schönem Wetter im Park statt, bei Regen findet die Veranstaltung im Begegnungshaus statt. Nähere Infos unter Malteser Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz (MalTa), Tel. 0821-4865190 oder Fachstellen für pflegende Angehörige (0821-25850-48 oder 25850-733)