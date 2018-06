Unsere Erstklässler betätigen sich als „Schmetterlingszüchter“

Den Weg vom Ei über die Raupe bis hin zum Schmetterling hautnah mitzuerleben, ist ziemlich spannend und die Erstklässler brannten deshalb darauf, jeden Morgen ihre „Schützlinge“ genauestens zu inspizieren. Täglich gab es etwas zu staunen und Neues zu beobachten. Diese Veränderung hielten die Kinder dann in ihrem Forscher-Heft schriftlich und auch zeichnerisch fest.Aufgrund des warmen Wetters war es bereits nach drei Tagen soweit. Alle Raupen hatten sich verpuppt. Jetzt war es Zeit für Frau Christensen, der Lehrerin der 1a, sie in das Freiluftgehege zu verlegen. Die kleinen Naturforscher mussten nicht lange warten. Bereits nach vier Tagen schlüpften aus allen Kokons fünf wunderschöne Distelfalter. Frau Jaschke, Lehrerin der 1b, hatte vorsorglich schon etwas Obst und mit Zuckerwasser getränkte Blüten mitgebracht.Alle Lehrer und Kinder waren sich einig, dass die kleinen „Gäste“ nun unbedingt in die Freiheit entlassen werden sollten. Gemeinsam ließen die beiden Klassen sie im Pausenhof der Eichenwaldschule frei.Sonja Christensen und Kerstin Jaschke, 25. Juni 2018