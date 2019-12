Übergabe der Experimentiersets zum Thema Strom und erneuerbare Energien

Was ist Strom und wie baut man einen Stromkreis? Welche Stoffe leiten den Strom? Was sind „Erneuerbare Energien“? Diese und andere spannende Fragen rund ums Thema Energie können nun die Schüler selbst auf spielerische Weise mit Hilfe von „Experimentiersets untersuchen.Am 5. Dezember besuchten Herr Kraus und Herr Löflath von der LEW die beiden vierten Klassen und übergaben in Anwesenheit von Herrn Fink die Experimentiersets an die Klassensprecher.Die Sets enthalten Versuchskarten, Videoanleitungen, Arbeitsblätter, Schülerhefte mit interaktiven Übungen und ein Lehrerheft.Die Viertklässler freuen sich schon darauf, mit den Sets zu arbeiten und umweltfreundliche Technologien kennenzulernen.B. Weishaupt-Nawrath