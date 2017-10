Neusäß : Gärtnerei Reuß | 

Ein federleichtes Konzert-Event mit Martina Riegg und ihrem Ensemble Classic-inTune in der Kulturgärtnerei Reuß.



Nun, da die Tage wieder kürzer werden, der Winter langsam Einzug hält und allmählich die besinnliche und gemütliche Vorweihnachtszeit naht, ist es wie alle Jahre wieder Zeit für ein flockig-leichtes Winterkonzert des Ensembles Classic-inTune., finden zwei Konzertabende unter dem Titel "Tonflöckchen" in den herrlich geschmückten und wunderbar illuminierten Gewächshäusern derstatt.Winterzeit - Erinnerungen an die eigene Kindheit, draußen die kalte, klare Winterluft, drinnen warmer Kerzenschein und Tannenduft. Das Ensemble entführt Sie in zwei ganz unterschiedliche musikalische Welten, die all Ihre Sinne zutiefst berühren werden. Wunderschöne, beliebte Weihnachtsklassiker und stimmungsvolle, volkstümliche Stücke die herzerwärmend sind wie ein behagliches Kaminfeuer, werden Sie in zauberhafte Winterstimmung einhüllen.Genießen Sie, inmitten von goldenem Lichterfunkeln, traumhafte Stimmen und zarte Saitenklängen, herrlichen Gerüchen, fröhliche, himmlische und besinnliche Konzertmomente.Mitwirkende:Martina Riegg I Sopran, HackbrettIrene Sperr I Mezzosopran, Gitarre, SteirischeSabine Fackler I Alt, KontrabassFelipe Peirò I BaritonLiane Christian I PianoKlaus Türk I KlarinetteEngelsstimmenchor:Eva Haas, Emilia Perzul, Ann Sopie Rose, Emma StrehleWie gewohnt werden Sie von Gourmetkoch Torsten Ludwig und seinem Kochteam "Die Tafeldecker" mit gewohnt exquisiten, exklusiv für dieses Event kreierten winterlichen Gaumenfreuden verwöhnt.Verführerisch duftender Punsch und Glühwein sowie Lebkuchenvariationen vom Cafè am Stadtpark runden dieses stimmungsvolle Event ab.Flanieren Sie nach Herzenslust im herrlich dekorierten Winter- und Weihnachtszauberland, in den Glashäusern der Gärtner und Floristen Reuß. Arrangements, Adventskränze, Geschenkideen für Ihre Liebsten, außergewöhnliche Dekostücke und der Westheimer Weihnachtsstern in allen Farben und Variationen können bestaunt und erworben werden.Die Glashäuser sind gut beheizt und bestuhlt.Karten sind erhältlich beiGärtnerei Reuß Neusäß/ Westheim, Von-Rehlingen-Str.21Bücher Max Neusäß, Georg-Odemer-Str. 2 ATextilreinigung Kuchenbauer Neusäß, Daimler-Str. 7Textilreinigung Kuchenbauer Stadtberger MarktVVK 20,00.- Euro Abendkasse 21,00.- EuroKinder bis 14 Jahre sind frei.Speisen und Getränke gehen extra.Weitere Infos unter www.classic-intune.de