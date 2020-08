Neusäß : Neusäß |

Der Tag des offenen Denkmals am 13. September wurde coronabedingt seitens des Veranstalters, der Stiftung Denkmalschutz, auf rein digitale Auftritte reduziert. Deshalb bietet die Stadt Neusäß dieses Jahr dazu eine Bildergalerie auf ihrer Homepage an. Das diesjährige Thema lautet „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Und steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Am Wegesrand finden sich oftmals Flurkreuze als stilles Zeichen christlichen Glaubens mit unterschiedlichen Funktionen, zum Beispiel des Gedenkens oder der Danksagung. In jüngster Zeit hat die Stadt einige dieser Flurkreuze mit großem Bedacht und unter dem vorrangigen Aspekt der Nachhaltigkeit saniert.

Unter www.neusaess.de/denkmalstag sind ab 13. September einige Beispiele für eine gelungene nachhaltige Sanierung von Feldkreuzen zu sehen.