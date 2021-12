Stadtkapelle Neusäß e.V. spendet ins Ahrtal

Ende August hat der ASM (Allgäu-Schwäbische-Musikbund) über die sozialen Netzwerke einen Spendenaufruf gestartet. Für die von der katastrophalen Flutkatastrophe stark betroffene Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler 1910 e.V. wurde um Unterstützung jeglicher Art gebeten. Der Musikverein hatte nahezu alle Instrumente verloren. Auch der Probenraum war komplett verwüstet und nicht mehr nutzbar. Die Vorstandschaft der Stadtkapelle Neusäß hat sich daraufhin zusammengesetzt und überlegt, wie auch der Neusässer Verein einen Beitrag zur Unterstützung leisten kann. Recht schnell war man sich einig, dass der Reinerlös des für den 10.10.2021 geplanten „Frühschoppen in der Tüte“ gespendet wird. Die Flyer wurden überarbeitet und somit wurden auch alle Besteller über die geplante Aktion informiert. Es war großartig zu erfahren, dass wirklich alle Haushalte, welche einen „Frühschoppen in der Tüte“ bestellt hatten, die zu bezahlenden Beträge recht großzügig aufgestockt haben.Es wurde Kontakt zur Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgenommen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was an Material alles benötigt wird. Auf Grund der vorliegenden Informationen hat sich die Vorstandschaft der Stadtkapelle Neusäß darauf geeinigt, einen Wertgutschein vom namhaften Musikhaus Thomann zu spenden. Aber so einfach nur einen Gutschein wollten die Neusässer nicht schicken. Nach einer Kontaktaufnahme zum Musikhaus Thomann erklärte sich dieses sofort bereit, noch eine Sachspende im Wert von 180 € obendrauf zu legen. Somit konnte das Paket um ein Set mit diversen Percussion Zubehörteilen sowie 50 Magneten zum Befestigen der Noten an den Notenständern erweitert werden.Am vergangenen Wochenende konnte das Spendenpaket nun auf die Reise geschickt werden. Passend zum Nikolaus kam das Paket in Bad Neuenahr-Ahrweiler an und hat für leuchtende Augen gesorgt. „Es fühlte sich an wie Weihnachten“ so der Kassier des rheinländischen Vereins, Günter Lohre. Die Freude war riesengroß und die Musikerinnen und Musiker können mit dem Gutschein im Wert von 500€ beim Musikhaus Thomann benötigtes Equipment einkaufen, welches durch die Wasser- und Schlammmassen vernichtet wurde.Die Stadtkapelle Neusäß e.V. möchte sich auf diesem Weg auch nochmals bei allen Unterstützern der Aktion für die großzügigen Spenden bedanken. Ein kleiner Beitrag eines jeden hat hier eine tolle Unterstützung ins Ahrtal gebracht.