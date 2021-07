Anzeige

Sport- und Spielefest an der Eichenwaldgrundschule

Bei strahlendem Sonnenschein und optimalen Temperaturen konnten die Jahrgangsstufen 2 bis 4 der Grundschule Neusäß am Eichenwald – insgesamt 7 Klassen – am vergangenen Freitag (23.7.) nach den langen Monaten der durch die Pandemie verursachten Einschränkungen wie Distanzunterricht und Wechselunterricht endlich wieder ein gemeinsames Sportfest feiern.

Zwar wurden die bestehenden Vorgaben wie Händedesinfektion und keine Durchmischungen der Klassen am Outdoor-Aktionstag weiterhin streng eingehalten, dennoch war ein wiedererstarktes Gemeinschaftsgefühl spürbar und die Freude und Dankbarkeit über die Rückkehr zur Fast-Normalität auf den Gesichtern aller Beteiligten erkennbar.

Dem Aktionstag waren etliche Besprechungen zur Organisation im Hinblick auf noch bestehende Maßnahmen, Wahl der Stationen, vor allem aber auf den allgemeinen Fitnesszustand der Schülerinnen und Schüler nach teilweise langer Sportpause vorausgegangen. Letztendlich kamen Rektor Thomas Fink und die beiden Sportbeauftragten der Grundschule Theresa Mück und Heike Bittner zu der Übereinkunft den Fokus bei den Planungen auf das soziale Miteinander und den Spaß an der Bewegung zu legen sowie den Leistungsgedanken diesmal nicht zu priorisieren.

So ergaben sich 7 verschiedene Stationen, die die Kinder in einer 20-Minuten-Taktung zu durchlaufen hatten. Unterstützt von einigen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den 9. Klassen sowie Fachlehrkräften der Schule konnten alle geplanten Aktionen sicher und professionell betreut stattfinden. Die Disziplinen der traditionellen Bundesjugendspiele 50-Meter Sprint, Weitsprung und Weitwurf wurden ergänzt durch die Fun-Stationen Jonglieren, Balancieren, Seilspringen und Badminton. Nach einem vorgegebenen Plan durchliefen die Klassen begleitet von ihren Klassenleiterinnen die Stationen, die vorwiegend durch die Möglichkeit der Partner- und Gruppenarbeit das gemeinsame Miteinander wieder stärken zugleich aber auch den Spaß an der Bewegung fördern sollten.

Die Behandlung kleinerer Verletzungen erfolgte fachgerecht an der Erste-Hilfe Station, die glücklicherweise nicht zu stark frequentiert wurde.

Am Ende des Aktionstags waren sich die Schulleitung, das Planungsteam, alle beteiligten Helferinnen und Helfer, vor allem aber die Schülerinnen und Schüler einig, dass dieser außergewöhnliche und bewegungsreiche Unterrichtsvormittag ein gelungenes Highlight des auslaufenden schwierigen und von Unsicherheiten geprägten Schuljahres war.



25.7.2021 Heike Bittner

