Sponsorenlauf für die Turnhalle Steppach

In der Grundschule Steppach fand dieses Jahr ein ganz besonderes Sommerfest statt. Unter dem Motto "Laufen für die Turnhalle" beteiligten sich alle Schüler an einem Lauf rund um die Kirche zugunsten der Renovierung der Turnhalle des TSV-Steppach. Die Kinder hatten neben dem Sponsorenlauf auch viel Spaß beim Blasrohrschießen, Tennis, einer Jiu-Jitsu-Vorführung des TSV sowie bei verschiedenen Spielen organisiert durch die Lehrer der Grundschule.Die Schulleitung und der Elternbeirat danken allen Läufern und deren Sponsoren. Die Übergabe und Nennung des Spendenbetrags erfolgt beim Sandbergfest, am 21.07.18, ab 15 Uhr auf dem Gelände des TSV-Steppach, wozu alle herzlich eingeladen sind.

