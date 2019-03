Schnee in der Stadt - das neue Fachbuch von Martin Mahle rüttelt auf!

Autofahrer, die offenbar Angst vor dem Autofahren haben, aber trotzdem fahren und dadurch für alle Anderen zu einem Verkehrshindernis werden. Andere Verkehrsteilnehmer, die durch ihr falsches Verhalten dafür sorgen, daß alle Anderen geschädigt, gefährdet oder, mehr als nach den Umständen vermeidbar, behindert oder belästigt werden.Martin Mahle hat alles aufgeschrieben. Ein Jahr lang hat er alle Vorkommnisse im täglichen Straßenverkehr dokumentiert, mit denen er konfrontiert war.Und er zieht seine Schlüsse daraus. Das tut schon manchmal weh, sprichwörtlich.Es muß sich etwas ändern – gerade im Hinblick auf das vollkommen autonome Fahren. Wenn also Fahrer, die auf dem Fahrerplatz schlafen, auf Fahrer treffen, die dort zwar nicht schlafen, aber vielleicht trotzdem nicht mehr Herr ihrer Sinne sind.Dieses Buch rüttelt hoffentlich wach!Es ist in drei Versionen erhältlich:Die farbige Vollausgabe mit farbigem Karten-Material, die günstigere Ausgabe ohne das Karten-Material und natürlich auch als eBook, inklusive der Farbkarten.Der Autor hat die Spionage-Thriller "40", "Beth Nahrin", "Geheimnisvolles schwarzes Gold" (als "Mysterious Black Gold" auch in Englisch erhältlich), "Neujahr", "Sturm Schatten" und "GENESIS" veröffentlicht.Darüber hinaus verfasste er das militär-historische Fachbuch "Der allein gelassene Kommandeur" (als "The Lonesome Commander" auch in Englisch erhältlich). Darin setzt er sich mit der persönlichen Geschichte eines im Falkland-Krieg von 1982 eingesetzten britischen Generals auseinander.Außerdem publizierte er die Kfz-Fachbücher "Diamond T TEXACO Tanker Doodlebug", "Mercedes-Benz CLR" und „Das Phantom – Die Bodensee-Autobahn A98“.Sein leicht verständliches Stochastik-Fachbuch "Fußball ist Zufall!" beschäftigt sich mit den Gewinn-Chancen beim Fußball-Toto.Alle Bücher sind als Papier-Ausgabe und eBook erhältlich, "Beth Nahrin" darüber hinaus auch als Hörbuch.