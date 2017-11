Sandro Roy und das NKO 2018

Neusäß : Stadthalle Neusäß |

Das nächste Highlight steht an:

Nach dem Gemeinschaftsprojekt "Peter und der Wolf" mit der Stadtkapelle Neusäß e.V. und dem JugendKULTURhaus Stereoton, sowie Schülern der Schlagzeugklasse von J. Holzhauser der Sing- und Musikschule Neusäß e.V., steht das nächste Highlight desan.Amumpräsentiert das Orchester unter der Leitung vonin derihr Programm "Mozart in Frankreich". Dabei kommt unter anderem Mozarts Violinkonzert in A-Dur KV 219 zu Gehör.Solist ist, ein junger Neusässer, der bereits in ganz Deutschland konzertiert, v.a. mit Jazzmusik. Außerdem erklingt Introduction und Rondo capriccioso in a-moll für Violine und Orchester, op. 28 von Camille Saint-Saëns, ebenfalls mit Sandro Roy.Karten gibt es zum Preis von 14.-/9.- über den Vorverkauf der Stadthalle, sowie an der Abendkasse. Einlass ab 18.30 Uhr!Infos zum Solisten:Sandro Roy wurde 1994 als jüngstes Mitglied einer Sinti Familie geboren, aus der schon einige Kapellmeister hervorgegangen sind.Seinen ersten Geigenunterricht erhielt er im Alter von sieben Jahren bei Harald Christian in Augsburg.Mit 13 Jahren wurde er Bundespreisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert", ab seinem 15. Lebensjahr wurde Sandro Roy Schüler von Prof. Jens Ellermann in München. Sandro Roy absolvierte verschiedene Meisterkurse und spielte bereits als Solist mit dem Amalaien Kammerorchester München und dem Universitätsorchester Augsburg. Aktuell studiert er bei Prof. Linus Roth (Echo Klassik Preisträger) am Leopold Mozart Zentrum der Universität Augsburg.Vor allem auch im Bereich des "Jazz" machte Sandro Roy von sich reden. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und absolvierte Auftritte mit bekannten Jazzgrößen.2015 kam sein Debüt-Album "Where I come from" auf den Markt, für 2018 steht die Veröffentlichung eines weiteren Albums an.Weitere Informationen können Sie der Homepage von Sandro Roy entnehmen.www.sandro-roy.comInformationen zum Neusässer Kammerorchester e.V.www.neusaesser-kammerorchester.de