"Roter König, weißer Stern" - Lesung für Kinder im Rahmen der Weihnachtssuche in Neusäß am 3. Dezember

Jeder kennt die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland, die, von einem Stern gewiesen, nach Bethlehem ziehen. Wer kennt aber die Geschichte von Silbermond, dem Indianerhäuptling aus dem fernen Amerika, der sich ebenfalls aufmacht und über Berge und Meere hinweg dem leuchtenden Stern folgt?Diese Weihnachtslegende wird in dem Buchvon dem Autor Willi Fährmann erzählt und amin einer Lesung von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bücherei Sankt Ägidius in dergelesen.Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos.Die Leseung findet im Rahmen der Weihnachtssuche der Pfarrgemeinschaft Neusäß statt, die unter dem Motto “Nimm Dir Zeit für Dich um Gott bei Deiner Suche zu entdecken” veranstaltet wird. An verschiedenen Tage im Dezember gibt es unter anderem ein Weihnachtsmusical, Bastelaktionen, ein Kerzenmeer oder ein Nachtgebete zu entdecken. Details finden Sie hierzu auch in unserem Blog: http://www.buecherei-neusaess.de/blog/weihnachtssuche